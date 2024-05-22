В Екатеринбурге на остановке вспыхнул трамвай

Из-за инцидента было задержано движение трамвайных маршрутов № 1, 9, 14, 15 и 17 по улицам Титова и Ферганская в обоих направлениях. Около 9 часов утра пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады. По некоторым данным, вагон выгорел полностью.