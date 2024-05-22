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Конфликт в баре под Волгоградом закончился стрельбой из пистолета

Накануне ночью 41-летняя волжанка обратилась в полицию и сообщила, что в баре неизвестный мужчина высказывал в ее адрес угрозы, а потом выстрелил из предмета, схожего с пистолетом.

Источник: ГУ МВД России в Волгоградской области

На месте происшествия правоохранители задержали пьяного 34-летнего волжанина и изъяли у него травматический пистолет МР-80−13Т. Оказалось, что оружие принадлежит ему на законных основаниях.

Задержанный рассказал, что после распития в баре спиртного у него возник конфликт с одной из посетительниц. В какой-то момент он достал пистолет и один раз выстрелил вверх, пытаясь устрашить женщину.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого будет решен вопрос об окончательной квалификации деяния мужчины в соответствии с законом.