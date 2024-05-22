В Новосибирске глава дептранса получила взятку от депутата Титаренко

Как выяснил журналист Сиб.фм, Титаренко передал главе дептранса сертификаты в магазин электроники на сумму в 168 000 рублей. К ним же был привязан уникальный номер, по которому можно было отследить, какие товары были приобретены по ним. В результате правоохранители всю технику обнаружили в доме Богомазовой.