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В Новосибирске глава дептранса получила взятку от депутата Титаренко

Титаренко передал главе дептранса сертификаты в магазин электроники на сумму в 168 000 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Игорь Титаренко дал взятку главе дептранса Новосибирска Олесе Богомазовой, а после «сдал» ее. Об этом сообщил «Сибирский экспресс».

По данным портала, есть также информация о том, что депутат Титаренко рассказал о взятке сотрудникам правоохранительных органов, поэтому его не будут привлекать к ответственности.

Как выяснил журналист Сиб.фм, Титаренко передал главе дептранса сертификаты в магазин электроники на сумму в 168 000 рублей. К ним же был привязан уникальный номер, по которому можно было отследить, какие товары были приобретены по ним. В результате правоохранители всю технику обнаружили в доме Богомазовой.

В результате Титаренко избрали в горсовет от округа № 37 в Октябрьском районе. Он был назначен на пост председателя комиссии по социальной политике и образованию.