Женщина скончалась при четвертых родах в ЗКО

Погибшей оказалась мать троих детей, 36-летняя Индира Такесова. Супруг женщины рассказал о произошедшем.
«В тот день Индира сама с утра за рулем поехала в больницу. Все было хорошо, она ни на что не жаловалась, всех троих детей родила сама. В этот раз ей сказали, что поехать в город не успеет и что рожать будет в районной больнице. Но по каким-то причинам она не смогла, и врачи решили делать кесарево сечение. Оттуда она уже не вышла живой, ребенок тоже умер. При этом до самой операции дело не дошло», — рассказал мужчина.
В семье должна была появиться долгожданная дочь, ведь трое старших — мальчики. Старшему из них 11 лет, а младшему — всего пять.
«Детям я рассказал о случившемся. Старшие поняли. А вот младший еще не осознает, что произошло. Каждый вечер говорит, что скучает по маме и спрашивает, когда она придет. Самые тяжелые времена еще впереди», — сообщил отец детей.
Причин гибели женщины родные пока не знают. Однако муж погибшей уверен, что причиной смерти его супруги стал человеческий фактор, и твердо намерен добиться справедливости и наказать виновных. Он уже написал заявление в полицию.
В ДП ЗКО подтвердили факт смерти беременной женщины.
«По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Между тем в пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что в настоящее время начато расследование. Прокомментировать ситуацию они смогут после заключения судмедэкспертизы, которое будет готово в течение месяца.