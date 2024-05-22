Женщина скончалась при четвертых родах в ЗКО

«В тот день Индира сама с утра за рулем поехала в больницу. Все было хорошо, она ни на что не жаловалась, всех троих детей родила сама. В этот раз ей сказали, что поехать в город не успеет и что рожать будет в районной больнице. Но по каким-то причинам она не смогла, и врачи решили делать кесарево сечение. Оттуда она уже не вышла живой, ребенок тоже умер. При этом до самой операции дело не дошло», — рассказал мужчина.