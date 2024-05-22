РПН предупредил об очаге лихорадки Западного Нила в Волгоградской области

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о наличии устойчивого очага лихорадки Западного Нила на территории Волгоградской области. С начала 2024 года зафиксировано 18 случаев заболевания, что требует повышенного внимания к профилактическим мерам.
Лихорадка Западного Нила представляет собой острое инфекционное заболевание, симптомы которого варьируются от лихорадки до серьезных неврологических осложнений. Комары, а также некоторые виды клещей выступают переносчиками этой болезни, а птицы и грызуны служат ее резервуаром.
Инфекция активизируется в теплый период года, когда насекомые наиболее активны. Инкубационный период может длиться до двух недель, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом.
Среди проявлений заболевания — головная боль, болезненные ощущения в мышцах и суставах, рвота, диарея и высыпания. Хотя большинство инфицированных переносят болезнь в легкой форме, существует риск развития тяжелых осложнений, включая энцефалит и менингит.
Для предотвращения укусов комаров и заражения вирусом рекомендуется использование защитной одежды, репеллентов, москитных сеток, а также аэрозолей и фумигаторов для уничтожения насекомых в помещениях. Необходимо также следовать инструкциям по применению репеллентов, правильно выбирая средства для обработки кожи или одежды.
Важно обеспечить защиту водоемов рядом с жилыми зонами, так как стоячая вода является идеальной средой для размножения комаров. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области внимательно следит за эпидемиологической обстановкой и продолжает профилактическую работу для предотвращения распространения лихорадки Западного Нила.