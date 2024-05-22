РПН предупредил об очаге лихорадки Западного Нила в Волгоградской области

Для предотвращения укусов комаров и заражения вирусом рекомендуется использование защитной одежды, репеллентов, москитных сеток, а также аэрозолей и фумигаторов для уничтожения насекомых в помещениях. Необходимо также следовать инструкциям по применению репеллентов, правильно выбирая средства для обработки кожи или одежды.