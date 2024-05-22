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В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Харьков… сообщают о взрывах», — указано в материале.

В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.