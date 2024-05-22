В Башкирии загрызшая 2-летнюю девочку собака может быть бешеной. Как сообщили «Башинформу» в госкомитете РБ по ветеринарии, животное поместили на 10-дневный карантин.
«У всех животных, которые проявляют агрессию, надо исключить бешенство. По инструкции, это 10 дней наблюдения. Между тем диагноз “бешенство” нельзя поставить на живом животном, для этого исследуется головной мозг, так как вирус поражает именно его. Соответственно, тут собаку либо наблюдать, когда у нее проявятся клинические признаки, либо хозяева будут принимать решение, что с ней делать дальше, — прокомментировал информагентству начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Александр Деблик. — Заразиться бешенством собака могла не только из-за возможного контакта с дикими животными, но и с крысами, кошками. Сейчас мы должны исключить заболевание».
Собака-убийца находится в помещении местной ветеринарной станции под наблюдением специалистов.
Как информировал «Башинформ», в Бакалинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти ребенку из-за нападения собаки. Вечером 20 мая на территории личного хозяйства домашнее животное, находившееся на привязи, напало на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда та подошла. На крики дочери прибежала мать и отогнала собаку. С жуткими травмами ребенка доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшей девочке квалифицированную помощь, но, к сожалению, полученные увечья оказались смертельными.