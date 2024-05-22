В Башкирии загрызшая 2-летнюю девочку собака может быть бешеной.

«У всех животных, которые проявляют агрессию, надо исключить бешенство. По инструкции, это 10 дней наблюдения. Между тем диагноз “бешенство” нельзя поставить на живом животном, для этого исследуется головной мозг, так как вирус поражает именно его. Соответственно, тут собаку либо наблюдать, когда у нее проявятся клинические признаки, либо хозяева будут принимать решение, что с ней делать дальше, — прокомментировал информагентству начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Александр Деблик. — Заразиться бешенством собака могла не только из-за возможного контакта с дикими животными, но и с крысами, кошками. Сейчас мы должны исключить заболевание».