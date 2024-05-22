Пенсионер до смерти избил супругу в ЗКО

«В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 73-летнего пенсионера. Его признали виновным в убийстве жены. Пожилому мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что из материалов дела следует, что пенсионер сначала избил свою супругу в их квартире, душил ее шнурком, а затем начал душить руками. С женой они прожили в браке 48 лет.
«На судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о своих действиях и признается в совершенном преступлении», — отметили в суде.
В суде также рассказали, что такой срок ему назначили в связи с преклонным возрастом.
Приговор суда вступил в законную силу.