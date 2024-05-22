В Андижане воспитательница, заступившись за одного ребенка, избила другого. Видео

Cудя по кадрам с камер видеонаблюдения, инцидент произошел 18 мая в 17:21. На видео видно, как между детьми возникла ссора, из-за чего один из них ударил другого, и они оба начали плакать. Позже к ним подошла воспитательница и заставила одного из детей «дать сдачу» другому.