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В Андижане воспитательница, заступившись за одного ребенка, избила другого. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В сети распространилось видео, на котором в одном из детских садов Андижана воспитательница избивает воспитанника. Ситуацию взяли под контроль в областном управлении дошкольного образования, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Cудя по кадрам с камер видеонаблюдения, инцидент произошел 18 мая в 17:21. На видео видно, как между детьми возникла ссора, из-за чего один из них ударил другого, и они оба начали плакать. Позже к ним подошла воспитательница и заставила одного из детей «дать сдачу» другому.

После этого педагог сама начала бить второго ребенка, уволокла его в другую комнату, где мальчик продолжил громко плакать.

В УДШО Андижанской области взяли дело под контроль и начали расследование, обещая позже предоставить дополнительную информацию.