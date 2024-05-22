На Урале 9-летний мальчик подарил мошенникам 226 тысяч рублей

В Каменске-Уральском мошенники обманули девятилетнего мальчика. Ребенок отдал крупную сумму, играя в телефон. Об этом сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский».
Накануне в отделение полиции обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала о необычном случае мошенничества. Ее девятилетний сын играл в игру на своем телефоне. Затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом.
— Неизвестный убедил мальчика сделать фото приложения банка с телефона мамы и скинуть в диалог. За выполненное задание ему пообещали 10 тысяч бонусов в игре, — сообщили в полиции Каменска-Уральского.
Мальчик согласился на заманчивое предложение. Он выполнил еще ряд заданий, диктуемых аферистами, и закончил «игру». Она обошлась маме ребенка в 226 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.
Ранее, зимой 2024 года, девятилетний мальчик из Новосибирска перевел 190 тысяч рублей мошенникам с маминых банковских карт. Школьник хотел заработать папе на подарок, а в итоге оставил родителей без денег.