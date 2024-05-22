Нелегальный оружейник осужден на четыре года колонии в Челябинской области

«Были изъяты из оборота пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.