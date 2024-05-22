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Нелегальный оружейник осужден на четыре года колонии в Челябинской области

Мужчину задержали в декабре 2023 года.

Нелегальный оружейник осужден на четыре года колонии общего режима в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 (2 эпизода), частью 1 статьи 222 УК России.

В декабре 2023 года по адресу проживания мужчины сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

«Были изъяты из оборота пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Копейский горсуд приговорил южноуральца к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 250 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены и расследованы следственным органом контрразведчиков.