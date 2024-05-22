Осужден свердловчанин, расстрелявший двух своих сыновей

В суде установлено, что 6 ноября 2023 года Николай Богомолов выпивал, а потом начал предъявлять претензии своим сыновьям из-за того, что они нигде не работают. Сначала он несколько раз ударил по лицу младшего сына, а потом достал обрез, который хранил незаконно. Богомолов выстрелил в грудь младшему сыну и убил его наповал. После этого он выстрелил в старшего сына, причинив ему огнестрельное ранение левого предплечья с многооскольчатым переломом плечевой кости.