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Осужден свердловчанин, расстрелявший двух своих сыновей

В Туринском районном суде (Свердловская область) вынесен приговор 74-летнему жителю села Туринская Слобода Николаю Богомолову. Мужчина расстрелял своих сыновей: младший, 45-летний, сын скончался от ран на месте, старший, 51-летний, с ранением в плечо сумел убежать и выжил.

Источник: СКР по Свердловской области

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, пенсионер признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

В суде установлено, что 6 ноября 2023 года Николай Богомолов выпивал, а потом начал предъявлять претензии своим сыновьям из-за того, что они нигде не работают. Сначала он несколько раз ударил по лицу младшего сына, а потом достал обрез, который хранил незаконно. Богомолов выстрелил в грудь младшему сыну и убил его наповал. После этого он выстрелил в старшего сына, причинив ему огнестрельное ранение левого предплечья с многооскольчатым переломом плечевой кости.

«При этом осужденный цинично обратился к раненому, сказав, что добивать не будет, так как тот все равно умрет, но хочет, чтобы сын помучился перед смертью», — говорит Марина Канатова.

После расстрела Богомолов ушел из дома к знакомому, где спрятал обрез в собачьей конуре, а сам затаился на сеновале, однако его нашли. Суд приговорил Николая Богомолова к 12 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.