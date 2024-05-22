Затем данные компании она передела другому лицу и вывела деньги через подставную организацию. В суде нижегородка согласилась с предъявленным обвинением. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два месяца.
Нижегородку осудили за вывод 42 млн рублей
Московский районный суд признал виновной 30-летнюю жительницу Нижнего Новгорода в неконтролируемом обороте 42 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В 2020 году подсудимая организовала фиктивную фирму ООО «Атолсервис», сообщила прокуратура Нижегородской области. На эту компанию она открыла счета в банках и оформила электронные цифровые подписи.