В Ачинске бойцовская собака насмерть загрызла чихуахуа пенсионерки

В Ачинске Красноярского края полицейские проводят проверку по факту гибели пса. Об этом сообщили в МВД.
Пожилая жительница Ачинска обратилась в полицию в связи с гибелью её собаки породы чихуахуа.
На питомца напала более крупная собака, предположительно боксёрской породы. Инцидент попал на видео.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели собаки и владельца напавшего на чихуахуа пса.
Полицейские призывают владельцев собак быть более ответственными и соблюдать установленные законодательством РФ требования по выгулу питомцев.
Сообщается, что чихуахуа — не единственная жертва агрессивной собаки.
Ранее сообщалось о том, что в Игарке Красноярского края стая собак напала на школьницу. Собаки были домашними, находились на самовыгуле.