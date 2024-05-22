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В Ачинске бойцовская собака насмерть загрызла чихуахуа пенсионерки

Пожилая женщина гуляла во дворе с чихуахуа, когда на питомца набросилась бойцовская собака и разорвала его.

Источник: Freepik

В Ачинске Красноярского края полицейские проводят проверку по факту гибели пса. Об этом сообщили в МВД.

Пожилая жительница Ачинска обратилась в полицию в связи с гибелью её собаки породы чихуахуа.

На питомца напала более крупная собака, предположительно боксёрской породы. Инцидент попал на видео.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели собаки и владельца напавшего на чихуахуа пса.

Полицейские призывают владельцев собак быть более ответственными и соблюдать установленные законодательством РФ требования по выгулу питомцев.

Сообщается, что чихуахуа — не единственная жертва агрессивной собаки.

Ранее сообщалось о том, что в Игарке Красноярского края стая собак напала на школьницу. Собаки были домашними, находились на самовыгуле.

несчастный случай