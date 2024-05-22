Житель Омска продал несуществующую мебель и технику 17-и россиянам

Омские полицейские задержали 21-летнего жителя Советского округа за продажу несуществующей мебели. Мужчина создавал фейковые объявления, брал предоплату, однако ничего не отправлял взамен.
По предварительной версии, омич регистрировался в различных группах в соцсетях, где под чужим именем размещал объявления о продаже несуществующей мебели и бытовой техники. Фото мужчина брал из интернета, видео — съемка мебели его родственников или знакомых. Таким способом злоумышленник привлекал потенциальных покупателей.
Пользователей соцсетей привлекала низкая цена. После общения с продавцом они вносили предоплату в размере от 2600 до 4500 рублей, а затем ждали свой товар. Однако 17 человек ничего так и не получили. Вместе они обратились в полицию. Как выяснили в полиции, все они — жители разных регионов России.
На мужчину завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Это уже не первое подобное преступление омича. В 2020 году его привлекли к 200 часам обязательных работ за продажу несуществующих щенят и котят породы мэйн-кун.
Ранее мы писали, что иностранец выращивал и продавал знакомым дурман-траву в Омской области.