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Житель Омска продал несуществующую мебель и технику 17-и россиянам

Четыре года назад молодой омич продавал несуществующих щенков и котят.

Источник: ГУ МВД

Омские полицейские задержали 21-летнего жителя Советского округа за продажу несуществующей мебели. Мужчина создавал фейковые объявления, брал предоплату, однако ничего не отправлял взамен.

По предварительной версии, омич регистрировался в различных группах в соцсетях, где под чужим именем размещал объявления о продаже несуществующей мебели и бытовой техники. Фото мужчина брал из интернета, видео — съемка мебели его родственников или знакомых. Таким способом злоумышленник привлекал потенциальных покупателей.

Пользователей соцсетей привлекала низкая цена. После общения с продавцом они вносили предоплату в размере от 2600 до 4500 рублей, а затем ждали свой товар. Однако 17 человек ничего так и не получили. Вместе они обратились в полицию. Как выяснили в полиции, все они — жители разных регионов России.

Омич признался, что обманывал людей ради легких денег. После получения оплаты он блокировал объявления и создавал новые. Общий ущерб составил 50 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Это уже не первое подобное преступление омича. В 2020 году его привлекли к 200 часам обязательных работ за продажу несуществующих щенят и котят породы мэйн-кун.

Ранее мы писали, что иностранец выращивал и продавал знакомым дурман-траву в Омской области.