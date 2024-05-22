Житель Омска продал несуществующую мебель и технику 17-и россиянам

Пользователей соцсетей привлекала низкая цена. После общения с продавцом они вносили предоплату в размере от 2600 до 4500 рублей, а затем ждали свой товар. Однако 17 человек ничего так и не получили. Вместе они обратились в полицию. Как выяснили в полиции, все они — жители разных регионов России.