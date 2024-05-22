В Перми по вине врача-гинеколога умерла пациентка

В Перми осудили врача-гинеколога по вине которой скончалась пациентка. СК по Пермскому краю сообщает, что 15 мая 2023 года врач-гинеколог перед проведением медицинской процедуры 36-летней пациентке, превысила дозировку обезболивающего. Женщина скончалась от анафилактического шока.