Экс-руководитель отделения ГИБДД в Башкирии обвиняется в превышении полномочий.

Прокуратура Альшеевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя отделения ГИБДД территориального отдела полиции по статье «превышение должностных полномочий».
Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в феврале 2022 года мужчина приобрел машину «ГАЗ», которую зарегистрировал на своего знакомого, лишенного права управления ТС, для осуществления им пассажирских перевозок. С марта 2022 года по март 2024 года обвиняемый получал прибыль с этой деятельности, а также способствовал непривлечению водителя к предусмотренной законом ответственности в случае остановки автомобиля и проверки документов.
«Неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи фигуранту уголовного дела выручки. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Альшеевский районный суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в прокуратуре РБ.