Экс-руководитель отделения ГИБДД в Башкирии обвиняется в превышении полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в феврале 2022 года мужчина приобрел машину «ГАЗ», которую зарегистрировал на своего знакомого, лишенного права управления ТС, для осуществления им пассажирских перевозок. С марта 2022 года по март 2024 года обвиняемый получал прибыль с этой деятельности, а также способствовал непривлечению водителя к предусмотренной законом ответственности в случае остановки автомобиля и проверки документов.