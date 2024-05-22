В Омске осудили иностранца за оправдание и пропаганду терроризма

Военный суд вынес обвинительный приговор иностранцу за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Гражданин, отбывая наказание по приговору московского суда, находясь в хирургическом отделении ФСИН в Омске, распространял информацию, оправдывающую и пропагандирующую деятельность террористической организации «Движение Талибан», запрещённой в России.