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В Омске осудили иностранца за оправдание и пропаганду терроризма

Он проведёт в колонии 3,5 года.

Источник: AP 2023

Военный суд вынес обвинительный приговор иностранцу за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Гражданин, отбывая наказание по приговору московского суда, находясь в хирургическом отделении ФСИН в Омске, распространял информацию, оправдывающую и пропагандирующую деятельность террористической организации «Движение Талибан», запрещённой в России.

Мужчина, будучи убеждённым сторонником этой организации, в ходе бесед с другими осужденными продвигал идеологию терроризма, формируя у них представление о привлекательности и допустимости террористической деятельности.

Суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима.