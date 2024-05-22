В зоне СВО погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Янис»

Николай Яковлев, позывной «Янис» — уроженец Волгоградской области. Он родился и вырос в Городищенском районе. Мужчина был опытным военным, принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, командовал отделением.
«Храбрый, стойкий, сильный, настоящий герой. Надежность и мужество “Яниса” принесли много пользы в зоне СВО», — говорят о сослуживце его товарищи.
Как сообщил депутат Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале, прощание с погибшим бойцом начнется в 9.30 по адресу переулок Каменный Взвоз, 15.
«Волгоградская правда.ру» приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Яковлева.