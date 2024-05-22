Подростки осквернили Вечный огонь в Минске — возбуждено уголовное дело

Ранее в Гродно житель областного центра осквернил Вечный огонь в парке Жилибера, справив нужду на пламя. Инцидент произошел в ночное время, однако личность гродненца была установлена, и он был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси «Хулиганство».