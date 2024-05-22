Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки осквернили Вечный огонь в Минске — возбуждено уголовное дело

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Уголовное дело в отношении двух подростков, которые осквернили Вечный огонь в белорусской столице, возбуждено Партизанским районным отделом Следственного комитета Минска, сообщается на сайте СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Инцидент произошел 18 мая текущего года. По данным ведомства, два 15-летних одноклассника одной из столичных школы договорились покататься на самокатах.

В ходе поездки они остановились возле монумента Победы, чтобы передохнуть. В какой-то момент школьники решили рассмотреть поближе Вечный огонь. Они решили проверить свойства постоянного горящего огня методом проведения «экспериментов».

«Школьники бросали в огонь бумагу и жевательную резинку, наблюдая как быстро сгорает мусор, а после они по очереди совершали иные хулиганские действия».

рассказали в СК.

Через некоторое время школьники ушли, вскоре их задержали сотрудники милиции.

На допросах подростки уверяли следователя, что не знали о священности памятного места.

«Каждый из них настаивал на версии обычного любопытства и невинной шалости. Однако запись камеры видеонаблюдения четко зафиксировала как подростки оскверняли символ».

сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство, совершенное группой лиц) УК Беларуси.

С участием подозреваемых проводятся следственные действия.

Ранее в Гродно житель областного центра осквернил Вечный огонь в парке Жилибера, справив нужду на пламя. Инцидент произошел в ночное время, однако личность гродненца была установлена, и он был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси «Хулиганство».