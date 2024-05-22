Вспыхнул, но не по-настоящему: комсомольчан напугал горящий поезд

— Работниками восстановительного поезда, дислоцированного на станции Комсомольск-на-Амуре, на полигоне проводились тренировочные учения по ликвидации схода подвижного состава с его возгоранием. При проведении учений произведен контролируемый поджог списанного с баланса предприятия вагона, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.