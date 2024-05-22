Вспыхнул, но не по-настоящему: комсомольчан напугал горящий поезд

Днем 22 мая жители Комсомольска-на-Амуре заметили горящий железнодорожный вагон. Происходящее тут же сняли на видео, которое разлетелось по социальным сетям. Однако тревога оказалась ложной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверку соблюдения противопожарного режима начала транспортная прокуратура города. Если будут основания, то ведомство примет меры прокурорского реагирования.
— Работниками восстановительного поезда, дислоцированного на станции Комсомольск-на-Амуре, на полигоне проводились тренировочные учения по ликвидации схода подвижного состава с его возгоранием. При проведении учений произведен контролируемый поджог списанного с баланса предприятия вагона, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Во время учений никто не пострадал. Огонь не распространился на большую площадь. Несмотря на это, жители города серьезно напугались.