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Вспыхнул, но не по-настоящему: комсомольчан напугал горящий поезд

Загоревшийся во время учений поезд напугал жителей Комсомольска.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 мая жители Комсомольска-на-Амуре заметили горящий железнодорожный вагон. Происходящее тут же сняли на видео, которое разлетелось по социальным сетям. Однако тревога оказалась ложной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проверку соблюдения противопожарного режима начала транспортная прокуратура города. Если будут основания, то ведомство примет меры прокурорского реагирования.

— Работниками восстановительного поезда, дислоцированного на станции Комсомольск-на-Амуре, на полигоне проводились тренировочные учения по ликвидации схода подвижного состава с его возгоранием. При проведении учений произведен контролируемый поджог списанного с баланса предприятия вагона, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Во время учений никто не пострадал. Огонь не распространился на большую площадь. Несмотря на это, жители города серьезно напугались.

учения