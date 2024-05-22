Новые подробности о массовом заболевании школьников в Приморье туберкулезом: могли заразить еще и ВИЧ

В медицинской книжке женщине имеются отметки о прохождении обязательного медосмотра и флюорографии в Дальнегорской центральной городской больнице. Последние данные записаны от 2 декабря 2022 года. В заключении говорится, что органы грудной клетки без патологии. На основании этих исследований она была допущена к работе в школе.