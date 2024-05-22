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Новые подробности о массовом заболевании школьников в Приморье туберкулезом: могли заразить еще и ВИЧ

ДАЛЬНЕГОРСК, 22 мая, ФедералПресс. В Дальнегорске выявили источник заражения детей туберкулезом. Как стало известно, заболевание было обнаружено у сотрудницы пищеблока, которая была больна с 2005 года.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам проведенного эпидемиологического расследования источником инфекции стала работница пищеблока — сотрудница ИП Кононенко Ю. А., больная туберкулезом легких с 2005 года и ВИЧ-инфекцией с 2019 года», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В медицинской книжке женщине имеются отметки о прохождении обязательного медосмотра и флюорографии в Дальнегорской центральной городской больнице. Последние данные записаны от 2 декабря 2022 года. В заключении говорится, что органы грудной клетки без патологии. На основании этих исследований она была допущена к работе в школе.

Напомним, положительный результат диаскин-теста был обнаружен более чем у 50 школьников. Заболевание подтвердилось у четырех детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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