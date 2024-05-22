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В Гвардейске обрушилась стена жилого дома

В Гвардейске следователи выясняют обстоятельства обрушения стены жилого дома: инцидент произошёл накануне, 21 мая, во время строительных работ по укреплению фундамента.

Источник: Янтарный край

Стена одноэтажного дома довоенной постройки просто обвалилась, обнажив оконную раму. Семеро жителей дома, включая четверых детей, эвакуированы спасателями МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. «В ходе проверки следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

СК