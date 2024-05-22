В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу.
«По предварительной информации, пострадала мирная жительница — у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.