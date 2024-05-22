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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадала мирная жительница — у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.

МЧС