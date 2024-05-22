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В Астане стреляли из машины на ходу

В Астане сняли на видео стрельбу из авто, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Видео появилось в соцсетях в паблике «Криминальный Казахстан». В описании указано, что инцидент произошел в ночь на 21 мая в Астане, на парковке «Салта» около гостиницы «Думан».

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что водителя авто нашли.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан водитель автомашины марки “Kia, производивший выстрелы в воздух”.

говорится в сообщении.

У него изъяли пистолет марки «Glock» (охолощенный), назначена экспертиза. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится следствие.