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Бешеного енота обнаружили в Нанайском районе Хабаровского края

Диагноз животному поставили посмертно.

Станция по борьбе с болезнями животных Хабаровска сообщает о том, что в поселке Синда Нанайского района обнаружили бешенного енота. Отобранные у дикого животного пробы это подтвердили. Диагноз установлен посмертно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сейчас ветеринары проводят комплекс мер по ликвидации очага и недопущению распространения опасного заболевания среди домашних животных и людей.

— С целью недопущения возникновения опаснейшего заболевания, убедительная просьба, по требованию специалистов государственной ветеринарной службы, предоставлять животных для проведения столь важной вакцинации, — сообщили в администрации Нанайского района.

Спастись от заболевания можно лишь, сделав прививку, говорят специалисты.

Если у жителей есть вопросы, то они могут позвонить на станцию по телефонам 8 (4212) 91−84−67; 8 (4212) 26−04−10.

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