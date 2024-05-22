Бешеного енота обнаружили в Нанайском районе Хабаровского края

Станция по борьбе с болезнями животных Хабаровска сообщает о том, что в поселке Синда Нанайского района обнаружили бешенного енота. Отобранные у дикого животного пробы это подтвердили. Диагноз установлен посмертно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".