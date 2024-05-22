В Уфе к поискам пропавших подростков вновь приступят водолазы.

В Уфе уже идет 54-й день поисков подростков, которые пропали 30 марта в районе 6-й пристани на реке Белой. Поиски не прекращались ни на один день, сообщил в своих соцсетях председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«За все это время профессиональными спасателями госкомитета, ГУ МЧС России по Башкортостану, управления гражданской защиты города, полицией и волонтерами обследован лесной массив и береговая линия общей протяженностью 78 км. На лодках спасатели осмотрели 2960 км прибрежной линии. Общая площадь исследованной акватории реки Белой составила более 5000 кв. км. Водолазы обследовали более 37 тысяч кв. м дна реки Белой. Также к работе привлекались кинологи».
По его словам, поиски продолжатся. В ближайшие дни после снижения мутности воды будут возобновлены погружения водолазов.