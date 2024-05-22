В Уфе к поискам пропавших подростков вновь приступят водолазы.

В Уфе уже идет 54-й день поисков подростков, которые пропали 30 марта в районе 6-й пристани на реке Белой. Поиски не прекращались ни на один день, сообщил в своих соцсетях председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.