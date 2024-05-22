Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области получил 12 лет за педофилию

В частности, обвинения были предъявлены по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), а также по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).