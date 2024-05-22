Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области получил 12 лет за педофилию

Краснозёрский районный суд Новосибирской области вынес приговор помощнику депутата регионального Заксобрания Максиму Захарову по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает агентство ТАСС.
Напомним, Захаров, являвшийся помощником регионального депутата Дениса Субботина, а также секретарём Краснозёрского отделения партии «Единая Россия», был задержан 28 июня 2021 года по обвинению в педофилии.
В частности, обвинения были предъявлены по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), а также по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
В мае 2024 года суд признал Захарова виновным и приговорил к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
«Свою вину он не признал», — уточнили ТАСС в суде.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске задержали обвиняемого в педофилии, объявленного в розыск Интерполом МВД Казахстана.