Семь человек задержали после драки со стрельбой на юге Москвы

Накануне вечером на Медынской улице на юге Москвы конфликт между 15 мужчинами перерос в драку, в ходе которой применялись ножи и травматический пистолет. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы. Скрывшихся на машине других участников драки ищут по камерам видеонаблюдения.