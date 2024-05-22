Семь человек задержали после драки со стрельбой на юге Москвы

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции 7 активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — сказал собеседник агентства.
Уголовные дела возбуждены по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). «Полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые в качестве оружия. Они направлены на экспертизу», — добавили в главке.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание остальных участников конфликта продолжаются. В правоохранительных органах ТАСС отметили, что конфликт произошел на бытовой почве.
Накануне вечером на Медынской улице на юге Москвы конфликт между 15 мужчинами перерос в драку, в ходе которой применялись ножи и травматический пистолет. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы. Скрывшихся на машине других участников драки ищут по камерам видеонаблюдения.