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Под Волгоградом 4-летний мальчик на «Ладе» задавил годовалую сестру

В Волгоградской области игра 4-летнего мальчика в машине закончилась гибелью его сестры.

Страшная трагедия произошла в Дубовском районе Волгоградской области накануне, 21 мая. Четырехлетний мальчик, который играл в машине, случайно завел ее и наехал на маленькую сестру. Девочка погибла. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сейчас выясняются обстоятельства несчастного случая.

Примерно в 20.35 часов в селе Дубовка маленькие дети играли у дома. Ребенок залез в салон отцовской «Лады Гранты».

— Он осуществил запуск двигателя при включенной передаче, вследствие чего автомобиль начал движение и совершил наезд на девочку в возрасте 1 года 8 месяцев, — сообщили подробности в полиции региона.

Девочка получила серьезные травмы. Ее отвезли в больницу, где она, к сожалению, скончалась. Проводится проверка.