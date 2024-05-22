Под Волгоградом 4-летний мальчик на «Ладе» задавил годовалую сестру

Страшная трагедия произошла в Дубовском районе Волгоградской области накануне, 21 мая. Четырехлетний мальчик, который играл в машине, случайно завел ее и наехал на маленькую сестру. Девочка погибла. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сейчас выясняются обстоятельства несчастного случая.