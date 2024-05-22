Двух специалистов Ростехнадзора обвиняют во взятке в Приморье

Уголовные дела о взятках и превышении полномочий возбудили в Приморье на двух сотрудников Ростехнадзора, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Дело касается 163-го дома по проспекту 100 лет Владивостоку, который ввели в эксплуатацию, не подключив к электроэнергии.
Инспектора отдела государственного энергетического надзора Константина Синдяна подозревают в получении взятки группой лиц. По версии следствия, в феврале 2024 года он через посредника получил от компании «Тим-групп Девелопмент» 100 тысяч рублей за разрешение на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок.
Старшего инспектора Ростехнадзора Нину Конышеву подозревают в превышении полномочий. Следствие полагает, что она подготовила и подписала акт осмотра энергопринимающей установки при отсутствии техприсоединения дома.
Также следствие выяснило, что Конышева была посредником при получении взятки Синдяном.