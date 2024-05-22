Двух специалистов Ростехнадзора обвиняют во взятке в Приморье

Инспектора отдела государственного энергетического надзора Константина Синдяна подозревают в получении взятки группой лиц. По версии следствия, в феврале 2024 года он через посредника получил от компании «Тим-групп Девелопмент» 100 тысяч рублей за разрешение на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок.