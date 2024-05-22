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В полиции рассказали подробности смертельной аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае

Авария случилась накануне днем в Туапсинском районе.

21 мая около 14:35 на автодороге «Майкоп — Туапсе» в Краснодарском крае произошла трагическая авария с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля.

На 113-ом километре трассы водитель вахтового автобуса «ПАЗ», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком марки «Howo». В результате этого столкновения 62-летний водитель автобуса погиб на месте. Водитель грузовика был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В автобусе находились два пассажира — студенты сочинского Строительного колледжа, направлявшиеся в поселок Аше для прохождения практики. Оба студента также получили травмы и обратились за медицинской помощью.