В полиции рассказали подробности смертельной аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае

21 мая около 14:35 на автодороге «Майкоп — Туапсе» в Краснодарском крае произошла трагическая авария с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля.



На 113-ом километре трассы водитель вахтового автобуса «ПАЗ», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком марки «Howo». В результате этого столкновения 62-летний водитель автобуса погиб на месте. Водитель грузовика был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.



В автобусе находились два пассажира — студенты сочинского Строительного колледжа, направлявшиеся в поселок Аше для прохождения практики. Оба студента также получили травмы и обратились за медицинской помощью.