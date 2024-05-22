Красноярец Игорь стал железногорцем Валерием и набрал 30 кредитов

Игорь из Красноярска испортил кредитную историю железногорца Валерия. Полицейские разобрались, в чем дело и возбудили уголовное дело.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, Валерий пришел в банк в Железногорске, чтобы взять займ. Однако ему отказали, сославшись на плохую кредитную историю. Мужчина ранее никогда не допускал просроченных платежей, а потому обратился в полицию.
Правоохранители в ходе проверки пришли к неожиданному результату. Оказалось, появился еще один «железногорец Валерий». Его разыскали. На деле он оказался красноярцем Игорем. Задержанный рассказал, что год назад решил найти «легкий способ» заработка. Через интернет заказал паспорт со своим фото, но реальными данными другого человека, с которым даже не был знаком.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют, какой ущерб причинил Игорь. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
«В ходе расследования также будет дана правовая оценка всем действиям мужчины по участию в создании и приобретению поддельного документа с соответствующим процессуальным решением», — добавили в полиции.
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