Красноярец Игорь стал железногорцем Валерием и набрал 30 кредитов

Правоохранители в ходе проверки пришли к неожиданному результату. Оказалось, появился еще один «железногорец Валерий». Его разыскали. На деле он оказался красноярцем Игорем. Задержанный рассказал, что год назад решил найти «легкий способ» заработка. Через интернет заказал паспорт со своим фото, но реальными данными другого человека, с которым даже не был знаком.