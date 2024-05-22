Массовое отравление екатеринбуржцев в «Жизньмарте» подтвердили в Роспотребнадзоре

Все пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями: сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами.
«В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах “Жизньмарт”, направлены предписания о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие», — говорится в сообщении.
Слухи об отравлении покупателей сети появились в начале недели, однако до сегодняшнего дня Роспотребнадзор эту информацию не подтверждал. Напомним, что сама компания принадлежит бывшему депутату свердловского заксобрания Ивану Зайченко.