Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отравление екатеринбуржцев в «Жизньмарте» подтвердили в Роспотребнадзоре

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердило случай массового отравления среди покупателей «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на сегодня зарегистрировано 18 отравившихся.

Все пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями: сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами.

«В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах “Жизньмарт”, направлены предписания о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие», — говорится в сообщении.

Слухи об отравлении покупателей сети появились в начале недели, однако до сегодняшнего дня Роспотребнадзор эту информацию не подтверждал. Напомним, что сама компания принадлежит бывшему депутату свердловского заксобрания Ивану Зайченко.