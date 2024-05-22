Вцепилась в шею: новые жуткие подробности нападения собаки на девочку в Башкирии.

«Семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуется положительно. На учете не состоит. Родители растили двух дочерей. Погибла младшая из них. Отец в день трагедии находился на работе, на вахте. Мать занимается домашним хозяйством. Вчера вечером она что-то готовила на улице, позвала к себе детей. Старшая прибежала, а младшая зачем-то пошла к домашней сторожевой собаке, которая находилась на привязи. Подошла слишком близко, случилась трагедия», — рассказал предварительные данные собеседник информагентства.