Вцепилась в шею: новые жуткие подробности нападения собаки на девочку в Башкирии.

Когда 2-летняя малышка подошла к собаке, та внезапно набросилась на нее, вцепилась зубами в шею и, вероятнее всего, повредила артерию, что привело к гибели девочки из Бакалинского района Башкирии. На теле были и другие раны, в том числе скальпированные, сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах.
«Семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуется положительно. На учете не состоит. Родители растили двух дочерей. Погибла младшая из них. Отец в день трагедии находился на работе, на вахте. Мать занимается домашним хозяйством. Вчера вечером она что-то готовила на улице, позвала к себе детей. Старшая прибежала, а младшая зачем-то пошла к домашней сторожевой собаке, которая находилась на привязи. Подошла слишком близко, случилась трагедия», — рассказал предварительные данные собеседник информагентства.
Как информировал «Башинформ», на крики дочери прибежала мать и отогнала собаку. С жуткими травмами ребенка доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшей девочке квалифицированную помощь, но, к сожалению, полученные увечья оказались смертельными.
Есть подозрения, что собака заражена бешенством. Животное находится в помещении местной ветеринарной станции под наблюдением специалистов на 10-дневном карантине.
Между тем следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти ребенку из-за нападения собаки.