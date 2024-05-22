В центре Красноярска сгорел дорогой автомобиль

Судя по видео, все произошло быстро. Сначала автомобиль задымился. Водитель BMW остановился и успел покинуть машину. Мужчина обратился за помощью к очевидцам. Вместе с прохожими он пытался справиться с возгоранием своими силами, но это не удалось. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы дым из-под капота стал густым, а затем иномарка вспыхнула и сгорела дотла. Предварительно, все случилось из-за неполадок в моторном отсеке.