В центре Красноярска сгорел дорогой автомобиль

21 мая в 23 часа в Красноярске на пересечении улиц Дубровинского и Перенсона во время движения загорелась иномарка.
Судя по видео, все произошло быстро. Сначала автомобиль задымился. Водитель BMW остановился и успел покинуть машину. Мужчина обратился за помощью к очевидцам. Вместе с прохожими он пытался справиться с возгоранием своими силами, но это не удалось. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы дым из-под капота стал густым, а затем иномарка вспыхнула и сгорела дотла. Предварительно, все случилось из-за неполадок в моторном отсеке.
В МЧС по Красноярскому краю корреспонденту «КП»-Красноярск пояснили, что сообщение о возгорании поступило пожарным в 23:08. На место происшествия приехали пять сотрудников МЧС. Уже в 23:38 они ликвидировали пожар на площади два квадратных метра. Обошлось без пострадавших.