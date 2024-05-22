Школа загорелась в Арзамасе ночью 22 мая

Пожар произошел в здании школы по адресу Горького, 56 в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 03:52. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. В результате происшествия обгорела проводка в стене пищеблока.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.
Напомним, 21 мая в ТЦ «Шоколад» произошла эвакуация из-за задымления. Посетителей и сотрудников попросили экстренно покинуть здание.