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Школа загорелась в Арзамасе ночью 22 мая

В здании обгорела проводка.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в здании школы по адресу Горького, 56 в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 03:52. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. В результате происшествия обгорела проводка в стене пищеблока.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

Напомним, 21 мая в ТЦ «Шоколад» произошла эвакуация из-за задымления. Посетителей и сотрудников попросили экстренно покинуть здание.

МЧС