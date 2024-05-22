73-летний казахстанец после 48 лет в браке задушил жену

А в Актюбинской области 41-летний местный житель убил девушку после того, как у них не заладилось в постели. Партнерша начала смеяться и назвала мужчину импотентом, после чего он задушил ее фрагментом одежды. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы.