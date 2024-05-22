Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани автобус врезался в светофор из-за отказа тормозов

За рулем транспортного средства находился 53-летний местный житель.

Источник: Татарстан 24

Сегодня в Казани произошел инцидент с участием автобуса марки Лиаз, который врезался в опору светофора напротив дома № 69 на улице Чистопольская. Причиной аварии стала неисправность тормозной системы. За рулем транспортного средства находился 53-летний местный житель.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В отношении водителя были составлены административные материалы. Подробности инцидента и дальнейшие меры, предпринимаемые в связи с этим происшествием, уточняются.

Ранее мы сообщали, что Hyundai и «четырнадцатая» столкнулись на проспекте Победы в Казани. Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый свет и не признавали свою вину в аварии.