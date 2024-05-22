В Казани автобус врезался в светофор из-за отказа тормозов

Сегодня в Казани произошел инцидент с участием автобуса марки Лиаз, который врезался в опору светофора напротив дома № 69 на улице Чистопольская. Причиной аварии стала неисправность тормозной системы. За рулем транспортного средства находился 53-летний местный житель.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В отношении водителя были составлены административные материалы. Подробности инцидента и дальнейшие меры, предпринимаемые в связи с этим происшествием, уточняются.
Ранее мы сообщали, что Hyundai и «четырнадцатая» столкнулись на проспекте Победы в Казани. Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый свет и не признавали свою вину в аварии.