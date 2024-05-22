50 воронежцев эвакуировали из многоэтажки из-за горящего холодильника

Как рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о пожаре поступило дежурному около четырех часов утра. Вспыхнул холодильник на кухне. Пожарные, прибывшие на место, вывели из потенциально опасного здания около 50 человек. На ликвидацию возгорания потребовалось всего 10 минут, люди не пострадали. О причине пожара пока ничего неизвестно.