50 воронежцев эвакуировали из многоэтажки из-за горящего холодильника

Как рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о пожаре поступило дежурному около четырех часов утра. Вспыхнул холодильник на кухне. Пожарные, прибывшие на место, вывели из потенциально опасного здания около 50 человек. На ликвидацию возгорания потребовалось всего 10 минут, люди не пострадали. О причине пожара пока ничего неизвестно.
Ранее воронежцев напугали огромные клубы дыма на улице Антонова-Овсеенко. Как оказалось, там загорелся грузовой автомобиль. Инцидент случился вечером 19 мая около 22 часов. Кабина автомобиля выгорела полностью, о пострадавших не сообщалось.