В Новороссийске 17 квартир и 12 домов повредило после атаки БПЛА

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА. Рабочие группы определили, что в городе повредило 17 квартир и 12 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
«Всего проживает в этих домах и квартирах 80 человек», — цитирует пресс-службу мэрии ТАСС.
Отмечается, что власти города помогут жильцам в восстановлении квартир и домов.
Напомним, ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 17 мая. В городе-герое объявили воздушную тревогу. В 7 утра сигнал был отменен.