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В Новороссийске 17 квартир и 12 домов повредило после атаки БПЛА

В мэрии Новороссийска рассказали о повреждениях после атаки беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА. Рабочие группы определили, что в городе повредило 17 квартир и 12 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

«Всего проживает в этих домах и квартирах 80 человек», — цитирует пресс-службу мэрии ТАСС.

Отмечается, что власти города помогут жильцам в восстановлении квартир и домов.

Напомним, ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 17 мая. В городе-герое объявили воздушную тревогу. В 7 утра сигнал был отменен.