Пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы

Видео с места событий появились в соцсетях.
Медики направились на вызов к мужчине, у которого болела рука. После осмотра выяснилось, что экстренная помощь ему не требуется.
В тот момент в квартире также находились еще мужчина с женщиной. Все трое, судя по поведению, были подшофе.
Во время весьма агрессивной беседы женщина нецензурно выражалась, угрожала и в какой-то момент пнула медика.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы 22 мая 2024 года прокомментировали корреспонденту Zakon.kz случившееся.
«Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации».
Также сказано, что назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд», — заключили в ведомстве.