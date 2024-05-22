Эквилибристика на непростом участке КАД: фургон перевернул трактор

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 мая в 23:30 на 55-м километре внутреннего кольца легковой автомобиль врезался в трактор, и тот перевернулся. Пострадал один человек. Были заняты три полосы.