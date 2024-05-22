Мотоциклист пострадал на ул. Кальварийской в Минске

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, соблюдать безопасный скоростной режим, ориентируясь при этом не на максимально допустимую скорость, а на ту, которая будет безопасна для всех участников дорожного движения, а также боковой интервал и дистанцию.