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Мотоциклист пострадал на ул. Кальварийской в Минске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоцикл и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня утром вблизи дома № 29 на улице Кальварийской столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате случившегося пострадал водитель двухколесного транспорта. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, соблюдать безопасный скоростной режим, ориентируясь при этом не на максимально допустимую скорость, а на ту, которая будет безопасна для всех участников дорожного движения, а также боковой интервал и дистанцию.