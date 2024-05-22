Грузовой поезд насмерть сбил человека в Ростовской области

В Ростовской области грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Инцидент произошел 21 мая на железнодорожной станции Хотунок в Новочеркасске.
Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 71-летняя жительница Новошахтинска.
— По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, — говорится в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.