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Грузовой поезд насмерть сбил человека в Ростовской области

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Ростовской области грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел 21 мая на железнодорожной станции Хотунок в Новочеркасске.

Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 71-летняя жительница Новошахтинска.

— По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.