Бастрыкину доложат об упавшей на 11-летнего мальчика двери автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки о травмировании школьника в общественном транспорте в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
— 20 мая этого года в Петербурге в пассажирском автобусе во время посадки и высадки пассажиров одна из дверей транспортного средства упала на 11-летнего мальчика. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, — говорится в сообщении ведомства.
После случившегося петербургские следователи начали проверку. Они выяснят, что именно и при каких обстоятельствах произошло в автобусе.
К слову, накануне, 21 мая, стражи правопорядка начали доследственную проверку после ДТП с участием 88-летней блокадницы, которую сбили на электросамокате. Дорожная авария произошла на проспекте Тореза. Виновником этого инцидента стал мужчина, однако он не оставил пожилую женщину. Горожанин помог перевязать ей травмированную руку и провел до дома. Однако позже пострадавшая обратилась в больницу.