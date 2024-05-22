Бастрыкину доложат об упавшей на 11-летнего мальчика двери автобуса в Петербурге

К слову, накануне, 21 мая, стражи правопорядка начали доследственную проверку после ДТП с участием 88-летней блокадницы, которую сбили на электросамокате. Дорожная авария произошла на проспекте Тореза. Виновником этого инцидента стал мужчина, однако он не оставил пожилую женщину. Горожанин помог перевязать ей травмированную руку и провел до дома. Однако позже пострадавшая обратилась в больницу.