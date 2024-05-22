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ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две “Герани” сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал собеседник агентства.

По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов.

«Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», — добавил Лебедев.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.