Житель Кубани выловил из реки ручную гранату времен войны

«Через пару дней мы получили информацию об обнаружении сразу 11 боеприпасов в станице Неберджаевской, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону. — Там рабочие проверяли участок для прокладывания нефтепровода и заметили в грунте опасные предметы. Среди них оказались семь артиллерийских снарядов калибра 76 и 102 мм, три минометные мины и граната Ф-1. Еще один 75-миллиметровый снаряд нашли в поле недалеко от города Крымска местные жители».