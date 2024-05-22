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Житель Кубани выловил из реки ручную гранату времен войны

В Крымском районе Кубани любитель рыбной ловли вытащил из реки гранату времен Великой Отечественной войны. Еще 11 боеприпасов в этом районе обнаружили рабочие в ходе прокладки нефтепровода. Все они были обезврежены, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Источник: Российская газета

Одно из сообщений поступило от жителя хутора Шептальского: на рыбалке мужчина выловил из реки Володарки похожий на гранату предмет. Прибывшие к месту специалисты Росгвардии установили, что это РГД-33.

«Через пару дней мы получили информацию об обнаружении сразу 11 боеприпасов в станице Неберджаевской, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону. — Там рабочие проверяли участок для прокладывания нефтепровода и заметили в грунте опасные предметы. Среди них оказались семь артиллерийских снарядов калибра 76 и 102 мм, три минометные мины и граната Ф-1. Еще один 75-миллиметровый снаряд нашли в поле недалеко от города Крымска местные жители».

Все боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением мер безопасности. Специалисты напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы. Самостоятельно производить какие-либо манипуляции с ними запрещено.

МЧС