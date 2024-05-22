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СК просит ареста для бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова

СК просит ареста для бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова.

Сегодня в Мензелинском райсуде Татарстана рассмотрят вопрос о мере пресечения для 62-летнего Энгеля Фаттахова, бывшего вице-премьера и министра образования республики, а также экс-главы Актанышского района. Ходатайство на его арест уже поступило, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сегодня же Следком по Татарстану официально прокомментировал ход расследования дела. В частности, подтвердил уже изложенную источниками «Реального времени» фабулу уголовного дела. По версии силовиков, в 2018—2020 годах Фаттахов получил взятку от представителя строительной фирмы в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш — за содействие в заключении договоров стройподряда на объектах района и своевременную оплату работ. Предварительная сумма услуг, составляющих взятку, оценена в 21,8 млн рублей.

В СК подчеркнули — разработка Фаттахова велась совместно с сотрудниками экономической полиции МВД Татарстана.

Напомним, по данным источников «Реального времени», о даче взятке Фаттахову в СК заявил представитель актанышской фирмы ООО «ПСК “Спецстрой”. Заявление было подано 20 мая, а 21-го с подачи главы Следкома по РТ бывший вице-премьер был задержан в качестве подозреваемого.

СК