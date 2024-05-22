СК просит ареста для бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова.

Сегодня же Следком по Татарстану официально прокомментировал ход расследования дела. В частности, подтвердил уже изложенную источниками «Реального времени» фабулу уголовного дела. По версии силовиков, в 2018—2020 годах Фаттахов получил взятку от представителя строительной фирмы в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш — за содействие в заключении договоров стройподряда на объектах района и своевременную оплату работ. Предварительная сумма услуг, составляющих взятку, оценена в 21,8 млн рублей.