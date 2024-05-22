Сбежал от суда в Казахстан: в Самарскую область доставили известного вора в законе Степана Фурмана

В Самарскую область доставили одного из известных воров в законе — 60-летнего Степана Фурмана. Его задержали при попытке сбежать в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Криминальный авторитет из Мурманска
Степан Фурман — уроженец Мурманской области. Его обвиняют по статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Так называемым «вором в законе» мужчину объявили в 1994 году. По данным Генпрокуратуры РФ, Фурман на протяжении многих лет управлял криминальными элементами в Мурманской области. Он назначал людей на нижние ступени криминальной иерархии, разрешал между ними споры и назначал наказания. Уголовное дело на него завели в 2019 году.
Скрывался в Португалии
Фурман скрылся от правоохранителей. Его объявили в розыск. В июне 2021 года стало известно, что обвиняемый скрывается в Португалии. Его задержали и в 2022 году экстрадировали в Россию.
Насколько известно, Фурман имеет четыре судимости: две за изнасилование женщин, а также за кражу и разбой, пишет «КП-Мурманск». По словам его адвокатов, из-за этих преступлений он не мог быть криминальным авторитетом. Свою причастность отрицал и сам Фурман. Зимой 2024 года суд присяжных в Мурманске оправдал его.
Сбежал в Казахстан
Прокуратура обжаловала решение служителей Фемиды. В понедельник, 20 мая 2024 года, судебная коллегия Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге постановила передать дело Фурмана на новое разбирательство, но уже в ином составе суда. Однако за день до этого мужчина покинул страну. Как выяснилось, он направился в Казахстан.
В среду, 22 мая, в МВД РФ сообщили, что Фурмана задержали. Правоохранители Казахстана передали его сотрудникам уголовного розыска из Самарской области. Сейчас он находится в ИВС одного из районных отделов полиции 63-го региона.