Сбежал от суда в Казахстан: в Самарскую область доставили известного вора в законе Степана Фурмана

Степан Фурман — уроженец Мурманской области. Его обвиняют по статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Так называемым «вором в законе» мужчину объявили в 1994 году. По данным Генпрокуратуры РФ, Фурман на протяжении многих лет управлял криминальными элементами в Мурманской области. Он назначал людей на нижние ступени криминальной иерархии, разрешал между ними споры и назначал наказания. Уголовное дело на него завели в 2019 году.